Lumia serisi ile Amerika Birleşik Devletleri pazarına giriş yapan Microsoft, yeni bir karar aldığını duyurdu.

Nokia ile yapılan anlaşmalar sonrasında Windows işletim sistemine sahip Lumia modelleri ile piyasaya giriş yapan Microsoft, piyasada hedeflerini bir türlü tutturamadı. Konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda ise artık Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mağazada Lumia satışının iptal edildiği belirtildi.

İngiltere’de Stoklar Bitmişti

Özellikle İngiltere mağazasında geçtiğimiz ay itibariyle tüm Lumia serisinin tükendiği ve artık yeni üretim yapılmadığı için satışının iptal edildiği belirtilirken Amerika Birleşik Devletleri'nde de satış iptal edildi. Son dönemlerde yüksek indirim oranları ile kullanıcıların daha fazla ilgi göstermesi sağlanan telefonlar, böylece stokların tükenmesi ile raflardan da kalktı. Önümüzdeki dönemlerde yeni mobil projeleri ile piyasaya giriş yapmak isteyen Microsoft, böylece yeni telefonları için de mobil alanda uygun bir ortam sağladı.

Surface Serisi Gelecek

Surface serisinin tamamen pazardan çekilmesinin ardından gözler Microsoft tarafından piyasaya sunulacak yeni telefonlara çevrildi. Piyasaya sunulacak yeni modeller için Surface adının kullanılması ve bu seriye başlanması beklenirken, yüksek donanım özellikleri ile gelecek telefonlar Microsoft’un bu alanda yüzünün gülmesini sağlayabilir. Öyle ki bugüne kadar yapılan çalışmalarda özellikle Windows işletim sisteminin basit kalması ve rakiplerine karşı önemli bir avantaj sunmaması nedeniyle Microsoft yarışa geride başlarken, Windows 10 işletim sistemi ile birlikte çok daha güçlü bir hale gelen Microsoft bu avantajı sektörde değerlendirmek istiyor.