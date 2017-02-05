Bu ay sonunda tanıtılması beklenen LG G6 ile ilgili bugün yine bir görüntü ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntü bütün açılardan cihazın tasarımını gösteriyor.

LG G6 ile ilgili yeni görseller ortaya çıkmaya başladı. Sona doğru gelirken hatta öyle ki tanıtılmasına dakikalar kala bile sızdırılan görüntüler var. Bazen bunlar büyük bir fiyasko çıksa da bazen doğru çıkabiliyor. LG'nin yeni amiral gemisi modeli olan telefonla ilgili bilinmeyen birşey kalmadı. Sadece son bir haftada yoğunlaşan yeni sızıntılar ile artık kafamızda bir LG modeli yerleşmiş durumda. Elbette söylentiler dahilinde.

LG bu kez her açıdan görüntülendi. Bununla birlikte bir aracın içinde çekilmiş olan görsellere göre parlak siyah renge sahip olup çift kameralı. Parmak izi okuyucusu ise net bir şekilde görünüyor. UnderKG tarafından paylaşılan LG G6'nın yeni görselleri oldukça etkileyici görünüyor.

LG G6'nın tasarım özellikleri net bir şekilde görünüyor. Daha önce sızdırılmış görüntüler ile örtüşen LG G6'nın kenarlarında kullanılan minimal ekran çerçevesi gayet şık görünüyor. Köşeleri yuvarlak olan telefon metal bir tasarıma sahip. Tek bir hoparlöre sahp olduğunu SB-C bağlantı noktası, sol tarafında ses düğmeleri ve sağ tarafında ise SIM yuvası olduğunu görüyoruz. Elbette iPhone yolunda gitmeyip 3.5 mm kulaklık jakına yer verdi.

Peki siz sızdırılan görüntülerin LG G6 olabileceğini düşünüyor musunuz?