LG G8 ThinQ 11 Nisan’da ABD’de satışa sunulacak olan telefon için tanıtım yaptı.

LG, MWC 2019’da üç yeni telefonunu tanıttı ve bir tanesi şirketin Güney Kore’nin kendi iç pazarına yöneldi. LG Q60, LG X6 adı altında, tüm özellikleri değiştirilmemiş, octa çekirdekli CPU, 3.500 mAh batarya ve arkasındaki üçlü kamera kurulumuyla yeniden tanıtıldı.

LG, yonga setlerini duyurma hayranı olmamasına rağmen, X6'nın 3 GB RAM ve 64 GB depolama ile birleştiği 12 nm Helio P22 yonga setini kullandığını biliyoruz. Ekran, 13 MP ön kamera için üstte bir çentik bulunan temel bir 6.26 LCD ekrana sahip.

Arkadaki üç kamera 16 MP ana atıcı, 120 derece FoV ve 2 MP derinlik sensörü ile 5 MP ultra geniş açılı lensle gelmektedir. Ayrıca bir de LED flaş ve altında dairesel bir parmak izi tarayıcı bulunmaktadır.Telefonun sanal yardımcısını hızlı şekilde başlatmak için yanında fiziksel bir Google Asistan düğmesi var.

LG X6, LG UX7 ile kaplanmış kutudan çıkan Android Pie ile birlikte geliyor.