LG Watch Style ambalajının fotoğrafları oldukça sıkıcı bir tasarım ortaya koyuyor. İşte Watch Style'ın görselleri..

LG'nin sadece birkaç gün içinde, Google'ın giyilebilir cihaz platformu Android Wear 2.0'a yönelik en büyük güncellemeyi başlattığı aynı gün iki yeni smartwatch'ı resmi olarak sunması bekleniyor. Bugün, bir tanesinin perakende paketinin fotoğrafları olan LG Watch Style ortaya çıktı ve özellikle adı düşünüldüğünde olağanüstü bir tasarım sergiliyorlar.

Ne yazık ki kutu, yuvarlak tasarımı ve yanlardaki tek düğmesi ile sadece bir öncü değirmene benzeyen cihazın ön kısmını gösteriyor. Resimler, aynı zamanda farklı bir renk düzenine sahip olan cihazın sızdırılmış görüntüsü ile eşleşiyor; bu da cihazın beklendiği gibi çoklu sürümlerde satılacağı anlamına geliyor. Yan taraftaki üretim tarihi, geçen ay Kore'de biraz zaman geçtiğini gösteriyor.