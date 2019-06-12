LG telefon piyasasında rekabeti sürdürmek için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.

LG W serisi akıllı telefonun sızdırılmış teaser'ı 4.000mAh batarya, okta çekirdekli işlemci ve daha fazlasını ortaya koyuyor.

Xiaomi ve Samsung (Galaxy M & A serisi) gibi para markaları için rekabet etmek amacıyla Güney Kore'de X6 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. LG X6'nın göze çarpan özelliklerinden biri, üçlü kamera kurulumu. Telefon, 13 megapiksellik bir selfie kamerası iken, 5 MP (Geniş Açılı Lens) ve 2 MP (Derinlik Sensörü) sensörleriyle birleştirilmiş 16 megapiksel'lik bir birincil kamera bulunduruyor. Yeni X6, kutudan çıkan Android 9.0 Pie'de de çalışıyor ve dayanıklılık için MIL-STD 810G sertifikasına sahip.

LG X6, 3 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir (mikro SD ile 2 TB'a kadar) depolama ile birlikte bir MediaTek MT6762 SoC kullanıyor.

X6'da ayrıca su damlası çentiğine sahip 6.26 inç HD + LCD panel de bulunuyor. X6'daki parmak izi sensörü telefonun arkasında üçlü kamera ayarları altında bulunabilir.