LG V40 ThinQ, Andriod Pie güncellemesini almaya hazır. Peki güncelleme kullanıcılara neler sunacak?

LG V40 ThinQ, Andriod Pie güncellemesini almaya hazır.Verizon, AT&T ve US Cellular, LG V40 ThinQ için Android Pie güncellemesini başlattıktan sonra, artık kilidi açılmış sürümün dahil olma zamanın geldiğini anladılar ve telefon güncellemeyi almaya hazır.

LG telefon nasıl güncellenir?

Yeni V40520A_03 donanım yazılımı derlemesi, Mayıs güvenlik düzeltme ekiyle birlikte geliyor (Haziran ayı yerine) 3,92 GB'lık bir yer kaplayacak olan güncellemede kullanıcılar, kamera navigasyonunda yapılan bazı iyileştirmelerin yanı sıra jest navigasyonu ve çift uygulama desteği dahil olmak üzere tüm standart Pie özelliklerini alacak gibi görünüyor. V40 sahipleri artık kamera uygulamasındaki Live uzantısı sayesinde videolarını doğrudan YouTube'a aktarabilecekler.

Diğer bir hoş geldiniz eki, çeşitli hareketli öğeler içeren yaratıcı çekimler için sinemagraf işlevselliğini getiren Cine Shot'a sahip olacak. LG ayrıca bir oyun başlatıcısı ekledi ve ses kontrollerini iyileştirdi.Özelliklerin geri kalanı esas olarak cihazın dengesini ve performansını arttırmak içindir. Henüz güncelleme istemini almadıysanız, LG’nin Bridge masaüstü istemcisini indirebilir yada Ayarlar bölümünden güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.