LG V30'un yeni Ahududu Gülü rengi şirket tarafından duyuruldu...

LG V30 akıllı telefonu için yeni bir renk seçeneğini kullanıcılarına sundu. Bu yeni renk seçeneği Ahududu Gülü rengi oldu. Şirket yeni rengi "göz alıcı ve romantizm ilhaö kaynağı" olarak nitelendirdi ve modaya duyarlı akıllı telefon kullanıcıları için tasarladığını belirtti. Şirket bir basın açıklaması yaparak yeni renginin duyurusunu yaptı.

LG V30 yeni rengiyle beraber toplam beş renk seçeneğine sahip. Diğer dört renk arasında Siyah, Gümüş, Mavi ve Lavanta Mor yer alıyor.

LG, Ahududu Gülü varyanıtının bu seneki CES 2018 konferansında sergileneceğini söyledi. Bunu takiben, şirketin kendi ülkesi Güney Kore'de arkasından Avrupa ve Asya pazarlarında pazarlanmaya başlayacak.



Siz LG V30'un Ahududu Gülü rengini nasıl buldunuz?