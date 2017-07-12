LG V30, yılın ilerleyen saatlerinde piyasaya sürülecek olan G6'dan sonra Güney Koreli şirketin 2017 yılının ikinci amiral gemisi telefonu olacak.

LG'nin bu yıl tanıtması beklenen telefonu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Artık hemen hemen neye benzeyeceğini biliyoruz. Söz konusu bu görüntüler tasarım hakkında bazı şeyler ortaya koyuyor.

Parmak izi sensörü yine arka tarafta ve LG, tutarlı, minimal bir tasarım dili üzerine oturmuş görünüyor - bu hiç kötü bir şey değil. V30, flaş artık onun yerine oturarak fotoğraf makinesi modülünün bir parçası olmadığı için ayırt edilebiliyor. Arka taraftan hem G6 hem de selefi V20'ye aşina olduğunu söylememiz mümkün. Görebildiğimiz şey çok küçük çerçeveler, G6'dan bile daha fazla ve iki kameralı bir telefon.

Görünüşe göre v30'un boyutları 151.4 x 75.2 x 7.4 mm civarında olacak ve bu da V20'den önemli ölçüde daha küçük olduğu anlamına geliyor. Söylentilere göre Snapdragon 835 SoC, 3,200mAh batarya, IP68 toz ve su direnci ve kablosuz şarj özelliğiyle birlikte gelecek. V30'un muhtemelen Daydream'e hazır olacağını biliyoruz, yani bir AMOLED ekran olması gerekiyor. Yakın zamandaki bir başka raporda bunun doğrulanması üzerine LG'nin nihayetinde LCD panellerinden çekip çıkacağını düşünüyoruz.

Aşağıda yer alan videoda telefonu yakından inceleyebilirsiniz: