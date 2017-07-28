LG V30'un resmiyet kazanmasına sayılı günler kala sadece 1 dakikalık video ile telefon hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

LG V30'un tasarım ve özellikleri hakkında çok şey konuşuldu. Şu ana kadar, LG'nin bir sonraki amiral gemisinin konsept videolarını gördük. Yine, Concept Creators, resmi tasarıma dayalı olduğunu iddia eden yeni bir LG V30 renderını hazırladı. YouTube videosu cihazı neredeyse her açıdan gösterir. Gördüğünüz gibi, tasarım önceki sızıntılarla uyuşuyor.

Bunun sadece bir konsept video olduğunu hatırlatmak istiyoruz. LG V30 resmi olarak açılıncaya kadar bunu hafife almamız gerekiyor. Arka kısma gelince, LED flaş eşliğinde ve lazer otomatik odaklamalı görünen yatay olarak çifte kamera kurulumunu görüyoruz.

Bunun dışında, LG V30'un konsept modeli düzgün bir metal sırt ve konturlu metal çerçeve sergiliyor ve bu da LG G6'ya benziyor. Cihaz ayrıca USB Tip C bağlantı noktası ve 3,5 mm standart ses çıkışı ile birlikte geliyor. Bu arada LG V30, Geekbench'i ziyaret ederek kilit özelliklerinden bazılarını ortaya koydu. Karşılaştırma listesine bakarsanız, akıllı telefon Snapdragon 835 SoC'yi bu yılki diğer amiral gemisi akıllı telefonları gibi alacak. İşlemci 1.9GHz hızında çalışıyor gibi görünüyor. Ayrıca 4GB RAM ve 64GB yerel depolama alanı da olacak.

Yazılıma gelince, akıllı telefonun Android 7.1.2 OS ile önceden yüklendiği söyleniyor. Optik cephesinde, LG V30, spora 13MP sensörlerden oluşan çift bir kamera kurulumuna sahip olduğu iddia ediliyor. Akıllı telefonun 3200mAh'lik bir pilden güç çekmesi bekleniyor.