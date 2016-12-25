LG V20 İle LG Ne Kadar Başarılı?

LG V20 için bugüne kadar yapılan testlerin büyük bir bölümünde telefon 80 puanın üzerine çıkmayı başardı. 24 bit yüksek çözünürlüklü ses desteği ile müzik dinlemeyi seven kişiler için mükemmel bir seçim olarak görülebilecek LG V20 bu açıdan oldukça özel yanlarıyla dikkat çekiyor. Amiral gemisi olmakla birlikte şu anda Android Nougat'ı çalıştıran sayılı telefonlardan biri. 5.7-inç Quad HD ekranı da parlak ve berrak, ancak küçük ikincil ekranın gerçekten çok şey kattığını söylemek pek mümkün değil.

Kamerası Ne Kadar İyi?

İkili kamera kurulumunun, iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S7 veya Google'ın Pixel telefonlarından daha iyisi olduğunu söylemek mümkün değil.

Telefon için en önemli ve başarılı özellikler sıralandığında ortaya çıkan tablo şöyle;

Üstün performans

Mükemmel ses kalitesi

Parlak, çekici ekran

Android Nougat

Çıkarılabilir pil

LG V20’de Eksikler Neler?

LG V20 modelinde eksik özellikler de yok değil. Aynı zamanda çift kamera gibi özelliklerin istenen düzeyde olmaması telefonun en büyük eksilerinden birisi. İkinci ekran farklı bir telefon deneyimi sunsa da sanıldığı kadar kullanışlı değil. Ayrıca amiral gemisi olmasına karşın suya karşı direnç yok. Tek elle kullanmak da zor.