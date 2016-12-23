LG Stylus 3 Teknik Özellikleri Neler?

LG’nin 5 farklı model ile CES 2017’e katılacağını açıklaması bir anda tüm gözlerin bu modellere çevrilmesini sağladı. K serisinin yanı sıra CES’te yer alacak cihazlardan bir tanesi LG Stylus 3 oldu.

LG Stylus 3 Ne Zaman Piyasaya Sunulacak?

LG Stylus 3 için yapılan tahminler telefonun en geç 2017’nin ikinci çeyreği itibari ile raflarda olacağı yönünde. Özellikle 2017’nin ilk aylarında tanıtılacak olan LG Stylus 3, bu tanıtımdan kısa bir süre sonrada piyasada yer alacaktır.

İşte LG Stylus 3 Teknik Detayları

LG Stylus 3 için Android 7.0 işletim sistemini tercih eden LG, bu sayede telefon için güzel bir hediye paketi de hazırlamayı başarmış durumda.149 gram ağırlık ve 7,4 mm kalınlık ile gelen telefon bu konuda başarılı.

Depolama alanında 16 GB dahili depolamanın yanı sıra arttırılabilir seçenek sunan telefon microSD kart yuvası sayesinde ihtiyaçlara cevap verebiliyor.

5.7 inç 720x1280 piksel çözünürlüğü sunacak telefon 1080p destekliyor. Telefon için en önemli özellikler ise şöyle;

13 MP arka kamera

3 GB RAM

MT6750 CPU

3200 mAh Li-İyon batarya

GSM / HSPA / LTE bağlantı desteği

Mali-T860MP2 GPU

5 MP ön kamera

3,5 mm ses girişi

WLAN, Wi-Fi 802.11 b / g / n, WiFi Direct, hotspot

Bluetooth

GPS

FM radyo

USB microUSB

Parmak izi tarayıcısı, ivmeölçer, yakınlık, pusula