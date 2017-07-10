Tipster Evan Blass'dan bir tweet'e göre, LG G6'nın yaklaşmakta olan mini versiyonunun adı LG Q6 olacak.

İlk olarak Nisan ayında LG'nin yeni telefonuyla ilgili varyantılar ortaya çıktı. Spekülasyon, ekran-vücut oranı % 80'in biraz altında olan 5.4 inçlik bir ekran ile geleceği yönündeydi. Sanırım bu iddialar yarın kesinleşecek. En-boy oranı ise 18: 9 oranında kalır. Blass telefonun 3GB RAM'e sahip olduğunu arka tarafında 13MP'lik tek kamera olduğunu da söyledi.

Sızdırılmış özellikler doğruysa, bir "mini" ahizede 5.4 ekran yer alması müşterileri mutlu edecektir. 2010-2011 yılları arasında Motorola DROID X ve HTC HD2 gibi telefonlar o zamanlar çok büyük görünen 4.3 inçlik ekranlara sahiplerdi. LG tarafından yayınlanan bir video teaser 11 Temmuz'u işaret ediyor.

Daha önce LG G6 mini olarak bilinen LG Q6, 18: 9 en-boy oranını destekleyen bir 5.4 inç QHD ekranına kesin gözüyle bakılıyor. Akıllı telefonun kalbinde 1,4 GHz'de saat hızına sahip 8-çekirdekli Snapdragon 430 yonga seti bulunuyor. LG, telefonu Android 7.1.1 Nougat OS ile birlikte gönderiyor.

Arka çift kameralarla birlikte gelen birinci sınıf kardeşi G6'nın aksine, Q6 sırtında tek bir 13MP kamera barındıracak. LG, LG Q6 ile bu yıl da amiral gemisi telefonunun mini versiyonunu başlatma eğilimini sürdürdü. Geçtiğimiz yıl LG, LG G5 SE olarak bilinen LG G5'in tonlamalı bir sürümünü yayımladı. Bunlara rağbet gayet iyi olduğu için LG, mini versiyonlarını bol bol çıkaracak gibi görünüyor.