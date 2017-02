LG, LG K10 (2017) Geniş Açılı Selfie Özelliği Sunuyor!

LG, LG K10 (2017) üzerinde geniş açılı selfie özelliğini konsept dahilinde ev sahipliği yapmak için "Do not Be Sorry" başlıklı yeni bir video yayınlamak için çalışmalarına devam ediyor. Selfie çeken kullanıcıları bir hayli mutlu edecek bu özellik sayesinde videoda da göreceğiniz gibi herhangi bir atıcı kullandıysanız, resimden kesilen arkadaşlarınızdan özür dilemek zorunda kalmadan çekiminizi yapabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere LG K10 (2017), geçen sene Ocak ayında piyasaya sürülen orijinal K10'un devamı niteliğinde bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 2017 model LG K10, 5.3 inçlik 2.5D ekrana sahip olup, 720 x 1280 çözünürlüğe sahip. Telefon, sekiz çekirdekli 1.5 GHz işlemci ve Mali-T860 MP2 GPU özellikli bir MT6750 SoC.

LG K10 (2017), 2 GB RAM'e ve 32 GB depolama alanına sahip. Önde geniş açılı selfie kamera yanında f / 2.2 diyaframı olan arka kısmına bakan bir 13 MP kamera var. Işıkların açık tutulması değiştirilebilir 2800mAh gücünde bir pil bulunuyor. Aynı zamanda cihaz, kutudan Android 7.0 Nougat güncellemesi ile çıkacak. 2017 model LG K10'un önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.