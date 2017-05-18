LG, bu eylül ayında V30'un piyasaya sürülmesinden başlayarak LCD'lerden telefonlarına OLED ekranlarına geçecek.

Çerçevesiz akıllı telefon tasarımı gittikçe büyüyor. Eninde sonunda ön yüzey alanını mümkün olduğunda örtmek için ekran boyutunu büyütmek iyi bir fikirdi. Fakat LG, sadece ekran boyutu, en-boy oranı ve yüzey-görüntü oranı dışında farklı bir tasarım sunan ilk şirket olabilir. KIPRIS aracılığıyla (GSMInfo aracılığıyla) açığa çıkartılan bir patent, ekranın ortada hizalanan bir ön kamera etrafında sarıldığı çerçevesiz tasarımı göstermektedir.

OLED'in, LCD'den çok daha zengin bir görsel deneyim sağladığı söyleniyor; bugüne kadar LCD, Google'ın HTC piksel telefonu haricinde, Apple'ın en yeni telefonlarının yanı sıra HTC'de bile ekran olmuştur. Apple'ın amiral gemisi iPhone 8, Samsung Display tarafından üretilen bir OLED ekrana sahip olacak.

LG Display'in, Samsung OLED ile rekabet etmek için gerekli olan üretim, patent ve lojistik kapasitelerini genişletmeye çalıştıkları için çalışmalarını kestiği düşünülüyor. Çinli telefon üreticileri, LG'den gelen yeni OLED ekranlara da erişebilecekler; çünkü Samsung'dan bir alternatif almak istiyorlar.

LG, V30'un piyasaya sürülmesinden sonra gelecek yıl bir OLED ekranıyla G7'yi çıkardığını belirtti. Buna paralel olarak, mevcut ve yaklaşmakta olan diğer telefonların yanı sıra, LCD'nin sonu ve OLED'in yükselişi belirginleştiğini söylemek mümkün. LG ve Samsung, ekranlarını kendi kardeş birimi, LG Display ve Samsung Display'den üretecekler. LG'nin potansiyel bir ikincil dahilinde ısrarı var.

Yukarıda yer alan görüntü bunun LG V30 için bir tasarım adayı olduğunu düşündürüyor. Peki sen tasarım hakkında ne düşünüyorsun?