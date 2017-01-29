LG, katlanabilir telefonla gelecek!

Son zamanların gerek üreticiler gerek kullanıcılar için kuşkusuz en uçuk hayali telefonu katlanabilir telefon modelleri. Neden olmasın ki? Daha öncelerinde hayatlarımızda bu kadar teknoloji gelişmemişken benzer teknolojiler yok muydu? Tamam katlanabilir değillerdi ama kapaklı telefonlar vardı. Ufak bir geçmişe dönsek, dönebilir miyiz?

Bence dönebiliriz hatta teknoloji devleri harikalar bile yaratabilir. Katlanabilir telefonlar elbette o eski düşündüğümüz gibi değil gelişmiş teknolojiyle donatılmış bir şekilde karşımıza çıkacaklar. Hepimizin üreticilerden beklediği bir teknoloji diyebilirim. Son zamanlarda da sık sık adını duyar olduk. Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar için LG de düğmeye bastı.

Samsung'un aldığı patent ile gündeme gelen katlanabilir telefonları LG cephesinde de göreceğiz. Çünkü bu durum LG'yi de etkilemiş olacak ki ortaya çıkan raporlarda 2 adet katlanabilir ekranlı telefon patenti için başvuruda bulunmuş. LG'de katlanabilir telefonlara kayıtsız kalmadı.

2 adet katlanabilir telefon patenti!

US D777,131 S ve US D777,132 S kod adlarını taşıyan iki paten başvurusu raporlarda yer alıyor. Aşağıda yer alan resimde de göreceğiniz gibi 2 kanatlı katlanabilir bir telefon modeli yer alıyor. Yani bir kağıt parçası düşünün. Üst üstüne katladığınızı. Gerçekten etkileyici..

US D777,132 S kodlu diğer patentte ise dolap kapağı gibi ortada birleşen 2 kanatlı katlanabilir bir ekran yer alıyor. Diğer modele göre daha küçük olan bu model de aşağıdaki resimde yer alıyor.

Resimlerde gördüğünüz gibi yapılan başvuruda cihazın ahize kısmı arka taraflarda konumlandırılmış. Bu nedenle iki katlanabilir modelinde çift ekran kullanılabileceğini düşünüyorum.

Peki sizin hayalinizdeki katlanabilir telefon modeli nasıl?