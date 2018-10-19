En iyi cep telefonlarından biri olan LG G7 ThinQ kameralarını değerlendiren DxOMark tarafından değerlendirildi...



Güney Koreli teknoloji şirketi LG'nin en yeni akıllı cep telefonu modeli olan G7 ThinQ çok iddialı olmasa da gelişmiş bir kamera ile karşımızda olacak. Telefonun kamerası bu tarz cihazları değerlendiren DxOMark tarafından değerlendirildi.

Telefonun arkasında 16 megapiksel iki adet kameraya yer verilen cep telefonunda DxOMark testinden beklenen sonuçu alamadı. Telefonda bulunan kameralardan biri f/1.6 diyaframa sahipken ikinci kamera ise Otomatik Netlik gibi özellikleri bulunan bu kameraya ön yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüklü f/1.9 diyaframlı kamera eşlik ediyor.

Telefonu değerlendiren platform toplamda bu yeni modele 83 puan verdi. Videoda 84, fotoğrafta ise 79 puan alan telefon ortalamada 83 puanla oldukça aşağıda bir sırada kaldı. Testin detaylarını DxOMark'ın sitesinden okuyabilirsiniz.

Telefonun Türkiye fiyatı 5299 TL olan neden bu kadar düşük bir puan aldığı bilinmiyor. Fakat 2899 TL fiyat etiketiyle satılan General Mobile GM 9 Pro'nun aynı platformda 90 puan aldığını hatırlatalım.