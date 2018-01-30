LG sevgililer günü için LG G6 ve LG Q6 modellerine yeni renk seçenekleri ekledi. İşte detaylar...

Bir süredir söylentileri dolaşan LG amiral gemisi LG G6 ve orta düzey LG Q6 akıllı telefonları için Kore'de yeni renk varyasyonlarını duyurdu. LG G6'ya Lavanta Mavisi, Faslı Mavi ve Ahududu Gülü renk varyanıtları ile geleceğini duyurdu. Bu ayın başlarında tanıtımı gerçekleşen LG V30 için yeni Ahududu Gül rengi ve diğer iki rengi zaten mevccut. LG, yeni Ahududu Gül renkli telefon türevlerinin önümüzdeki ay Sevgililer Günü için mükemmel bir hediye olması bekleniyor.

LG daha öncede bunlarla beraber 8 renk seçeneği ile satışa sunulacak. Astro Siyah, Buz Platinum, Mistik Beyaz, Terra Altın ve Deniz Mavi renkleri zaten bulunuyor.

LG, müşterilerin kişilik özelliklerini, mevsime özgü özelliklerle gösteren çeşitli renklerle ifade edebileceği seçenekleri devamlı genişlettiğini söyledi. LG G6 ve LG Q6 için bu yeni renk varyasyonları, 2018 Şubattan itibaren Kore'de satışa sunulacak.





Siz Sevgililer Günün'de böyle bir hediye almak ister misiniz?