LG'nin sevilen amiral gemisi modeli G6'nın mini versiyonu geliyor. Sizinde tahmin edeceğiniz üzere LG G6'nın daha küçük bir versiyonu..

Yakın zamanda piyasaya çıkan LG G6'nın yakın gelecekte küçük bir kardeşi olabilir. Yeni bir rapor şirketin LG G6 mini üzerinde çalıştığını ve büyük kardeşiyle aynı ekran oranına sahip olabileceğini iddia ediyor. Rapor, telefonla ilgili dahili bir LG belgesini gördüğünü iddia eden TechnoBuffalo'dan geliyor.

LG G6 mini'nin (resmi bir kod adı değil bu arada) LG G6'daki 5.7 inç ekrana kıyasla 5.4 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ancak, 18: 9 ekran oranını koruması da söz konusu. Ayrıca raporda küçük telefonun ekran-gövde oranının yüzde 80'in biraz altında olacağı da belirtildi. Bunun dışında, bu iddia edilen LG G6 mini'nin donanım özelliklerine, fiyat etiketine ve olası yayınlanma tarihine ilişkin başka hiçbir bilgi yok.

Peki siz daha küçük bir LG G6'yı satın almak ister misiniz?