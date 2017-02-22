LG G6'nın resmi tanıtımına çok az kaldı. Cihazın hakkında birçok bilgi neredeyse netleşti. Şimdi de LG G6'nın kamera özellikleri raporlarda ortaya çıktı.

LG G6'nın Snapdragon 835'i içermeyeceği yönünde birçok haber çıkmıştı. Ancak bununla ilgili sınırlı bir kaynağa ulaşılamadı.. LG ve diğer üreticiler bu yıl Snapdragon 835'i kullanmayacak gibi görünüyor. Yine de G6'da öncekilere göre birçok özellik değişecek. Snapdragon 835'e rağmen, LG G6 muhteşem bir cihaz olacak. LG, bir akıllı telefondaki kritik ve yeni özelliklere özel önem veren büyük bir şirkettir. Akıllı telefon, çift kamera, geniş açı ön kamera, toz ve suya dayanıklılık ve geliştirilmiş dayanıklılık özelliklerine sahip olacak. Buna netleşti gözüyle bakabiliriz.

LG'nin yaklaşmakta olan G6 akıllı telefonu, kullanıcılara hem ön hem de arka kameraları daha geniş açı ve gelişmiş çekimler sunacaklarını bildiriyor. The Verge'a göre haberler Kore dili blog yazısında doğrulandı. Akıllı telefonun arka yüzündeki iki kamera ilavesi 125º açı sağlayacak ve geniş görüntülerin kare 1: 1 oranına sığması için ön kamera 100º görüş alanı sunacak.

Şirket ayrıca, yeni telefonun 360º panorama modu, renk doygunluğunu artırmak için bir yiyecek modu ve ekranı iki bölünmüş kare kamera özelliği ile gelecek

Bununla birlikte, LG'nin 26 Şubat'ta Barselona'da bu hafta Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak G6'yı sergieleyecek. G5'in aksine iki kamerasında çözünürlük aynı olacak. Hatırlarsanız G5'in çift kameralarında aynı çözünürlük bulunmuyordu. Bir kameranın çözünürlüğü daha yüksekti. Ancak LG G6'da aynı çözünürlüğe yer verecek.

Peki sizce LG, G6'da rakiplerine karşı başarılı olabilecek mi?