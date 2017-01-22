LG G6 için geçtiğimiz günlerde iki farklı asistan konuşulmuştu. Ancak görüen o ki LG için ufukta Google görünüyor.

Tanıtılmasına az bir süre kala LG G6 için olan söylentiler de doğal olarak gelmeye devam ediyor. Anlaşılan bu yıl Galaxy S8 ile sıkı bir rekabete girmek isteyen LG, Google'un sesli asistanı ile Samsung'un karşısına çıkacak.

Google'un sevimli kızımız Siri ile kıyasladığı asistan LG G6'da yer alabilir. Kendi modellerinde yer verdiği asistan ile rakibi Samsung ile karşı karşıya gelmesi planlanıyor. Google Pixel ve Pixel XL tarafından kullanılan Google'un sesli asistanı beğenilmeye başlandı ancak öte yandan Bixby var.

Samsung'un bu konuda boş durmadığı ve kameraya yerleştirdiği Bixby adında yapay zeka sanal asistanına Galaxy S8'de yer vermesi bekleniyor.

LG, hali hazırda Amazon'un Alexa asistanını kullanıyor ancak Google ile anlaşırsa Googla Asistan'ı kullanacak. Eğer kullanırsa Google'un telefon modelleri dışında bu asistanı kullanan ilk firma olacak. Google'un pazardaki rekabeti Amazon'un Alexa ile rekabet ettiği ortada. Daha fazla Android telefona kendi asistanına yer vermek için LG ile anlaşması mantıklı bir adım olacak.

Peki LG G6 ne zaman tanıtılacak?

LG'nin yeni gözdesinin MWC'den birgün önce 26 Şubat 2017'de Barselona'da düzenlenen bir toplantı kapsamında resmen tanıtılması bekleniyor.