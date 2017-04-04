LG'nin büyük bir merakla beklenen amiral gemisi telefonu nihayetinde piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki LG G6 Türkiye satış fiyatı ne olacak?

Gelişen telefon teknolojisiyle birlikte telefon fiyatları da artmaya başladı. Öyle ki artık neredeyse 3000 TL'nin altında bir fiyat etiketi göremez olduk. Ön satış kampanyası dahilinde LG'nin yeni telefonunu bekleyenler 12 - 18 Nisan 2016 tarihleri arasında telekom operatör satış kanallarında LG G6 ile birlikte stoklarla sınırlı olmak üzere LG Minibeam (PH 150) projektör kampanyasından yararlanabilecek.

5,7 inçlik QHD+ ekrana sahip olan LG G6, FullVision özellikli olmakla birlikte 18:9 ekran oranını kullanan ilk telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte geleneksel 16:9 ekran oranıyla karşılaştırıldığı zaman daha geniş izleme alanı ile video izlerken yahut oyun oynarken bütünsel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

LG G6'nın Türkiye fiyatı ise 3.699 TL olacak. Söze başlarken de dediğimiz gibi artık amiral gemisi bir modelde daha düşük bir fiyat düşünemiyoruz ve göremiyoruz. iPhone fiyatlarından sonra Samsung da fiyatları arttıran firmalardan olmuştu. Bu kervana LG de G6 ile katılmış oldu..

LG G6 Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: LG UX 6.0 ile Android 7.0 Nougat

Ekran: 5.7-inç 18: 9 QHD + FullVision Ekran (2880 x 1440 / 564ppi), HDR, Dolby Vision, HDR10

Ses: 32-bit Hi-Fi Quad DAC

İşlemci Yongaseti: Qualcomm Snapdragon 821 İşlemci

Bellek: 4GB LPDDR4 RAM

Depolama: 32GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (2 TB'a kadar)

Arka kamera: 13MP Geniş (F2.4 / 125 °) + 13MP Standart OIS 2.0 (F1.8 / 71 °)

Ön Kamera: 5MP (F2.2 / 100 °)

Ağ ve Bağlantı: LTE-A 3 Bantlı CA, Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Tip-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Sensörler: Hız ölçer, Ortam Işığı Sensörü, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Yakınlık Sensörü

Pil: Qualcomm Hızlı Charge 3.0 ile 3300mAh

Fiziksel Koruma: Toza ve suya dayanıklılık için IP68- Sertifikalı

Boyut: 148,9 x 71,9 x 7,9 mm

Ağırlık: 163g

Renkler: Buz Platinum / Mistik Beyaz / Astro Siyah

Peki siz fiyatı nasıl buldunuz?