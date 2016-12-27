LG G6 Render Görüntüleri Sızdırıldı

Geçen yıl, LG G5 21 Şubat'ta ilan edildi. Ancak 31 Mart'a kadar satışa sunulmadı. LG, bu yıl amiral gemisi modelini alıcılar için diğer markalardan daha önce tanıtarak satışta avantaj elde etmek istiyor. Bu bakımdan telefonun Mart’tan daha önce piyasaya sunulması bekleniyor.

@ShaiMizrachi Sızdırdı!

Bugün, daha önce hem LG hem de Samsung modellerini doğru biçimde sızdıran @ShaiMizrachi'den yeni bir sızdırma yapıldı. LG G6 render görüntüleri olarak yapılan paylaşımlarda telefonun çizimleri ve görüntüleri net bir şekilde görülecek.

LG G6’da Neler Var?

LG G6 tasarımında ilk dikkat çeken arka taraftaki çift kameralı kurulum. Kameraların altında parmak izi tarayıcısı olan LG G5 ile arka tasarım oldukça benzer. Tabi konu LG G6 olduğunda herkesin bilmek istediği en büyük detay en son modelin LG G5 gibi modüler bir yapıda olup olmayacağı. LG'nin modüler uygulaması, Motorola / Lenovo'nun Moto Z hattındaki Moto Mod'larına göre etkileyici değildi ve bu nedenle de piyasada çok fazla tutmadı. Görüntülerden anlaşıldığı gibi şu anda modüler noktasında herhangi bir bilgi edinebilmek mümkün değil. Fakat bugüne kadar yapılan sızdırmalarda modüler noktasında LG’nin büyük bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.