LG, G5 modelinde modüler bir tasarım tercih etse de G6 ile birlikte modüler tasarımı terk edecek.

LG tarafından 2016 yılı içerisinde piyasaya sunulan amiral gemisi, modüler yapısı ile dikkat çekerken marka bu telefonu piyasaya sürmeden önce oldukça umutlanmış ve yüksek satış rakamlarını hedeflemişti. Fakat G5 modelinin piyasaya sunulmasının ardından alınan tepkiler ve satış rakamları oldukça düşük kaldı.Satışların istenilen düzeyde olmaması özellikle telefonunun modüler yapısından kaynaklandığı belirtilirken LG yeni versiyonda modüler yapılan vazgeçerek handikabı ortadan kaldırmak istiyor.

G6 Geliyor!

LG tarafından üretimi gerçekleştirilecek yeni amiral gemisine, serinin devamı niteliğinde G6 adını verecek. G5 modelinde farklı kamera kontrolleri, iyileştirilmiş ve eklenebilir hoparlörler, 360 derece kamera seçenekleri, depolama ya da batarya konusunda çok farklı geliştirmeler yapılabiliyor. Özellikle telefonunu modüler yapıda olması ekleme çıkarma işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlasa da LG G5 modeli kullanıcılar tarafından ilgi görmedi. G6 modelinde bu hatayı ortadan kaldırmak isteyen LG, modüler tasarımı tamamen sistemden kaldıracak ve G6’yı daha sabit bir telefon olarak piyasaya sunacak. Bu bakımlar G6 ile yeni yılda umutlar daha da artarken telefonun yüksek özelliklerde olması ve düşük etiket fiyatı ile satılması kullanıcıları da cezp edecek gibi duruyor.