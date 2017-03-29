LG'nin büyük bir merakla beklenen sıradaki amirali için yeni reklam filmi yayınlandı. Bununla birlikte reklamda cihazın tasarımı ve özellikleri ön plana çıkıyor.

LG, amiral gemisi telefonu için yeni reklamını yayınladı. Bununla birlikte Samsung Galaxy S8'in tanıtım gününe denk getirmesiyle dikkatleri yine üstüne çekti. Farklı alanlarda ödül alan telefonun Galaxy S8'in tanıtım gününde reklamının yayınlanması da oldukça manidar. LG G6 reklamını yayınlamak için bugünü beklemiş. Bu pazarlama taktiğinin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu tartışılır bir durum. Anlaşılan o ki LG yeni telefonu için çok engel tanımadığını bir şekilde rakibi Samsung'a göstermek istemiş.

LG'nin panoramik manzara çekimi konusunda reklamda paraşütle atlama sahnesi yer alıyor. Bu LG'nin bu konuda ne kadar iddialı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. İncecik ekranlar yapmasıyla son zamanlarda dikkat çeken Samsung'un aksine daha ergonomik göndermeler yapan LG, G6 için 2:1 ekran en boy oranıyla daha iyi bir ekran kullanımı sunduğunun altını çiziyor..

LG G6'nın reklamı