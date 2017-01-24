LG G6'da o işlemci yer almayacak!

LG G6'yı almak için bekleyenlere kötü bir haberimiz var. Forbes, LG G6 için enteresan bir iddiada bulundu..

Şubat ayında Qualcomm'un en son teknolojiyle donatılmış işlemcisiyle tanıtılması beklenen LG G6'da Forbes'e göre Snapdragon 821 kullanılacak. Bildiğiniz üzere CES 2017'de tanıtılan en son işlemci Snapdragon 835'ti. GForbes bugün ilginç bir rapor yayınladı. Yayınlamış olduğu rapora göre LG G6'da Snapdragon 835'e yer verilmeyecek..

Samsung, HTC ve LG gibi firmalar bildiğiniz üzere amiral gemisi modellerinde Qualcomm'un en yeni işlemcisine yer veriyorlar. Ancak LG G6 eğer bunu kullanmazsa rakiplerinin gerisinde kalacak ve bu satış oranlarına yansıyacaktır. Forbes'in iddiasına göre Qualcomm'un geçen yıl kullanıma sunduğu Snapdragon 821'e LG yer verecek.

Forbes'in hazırladığı yeni rapora göre Şubat sonunda MWC 2017'de resmi olarak LG G6 tanıtılacak olup Mart ayında ise global olarak satışa sunulacak. Ayrıca Forbes Galaxy S8'in 14 Nisan'da ilk Güney Kore'de satışa sunulacağını da iddia ediyor. Görünen o ki LG, Samsung ve HTC karşı karşıya gelecek..

Peki sizce LG, G6'da Snapdragon 835'e yer vermeyecek mi?