LG G6 için android Oreo Beta güncellemesi kullanıcılara sunuldu...

LG, Android Oreo için uzun zamandır sessizliğini koruyordu. 2017'de tanıtmış olduğu amiral gemisi modeli LG G6'ya Android Oreo vereceğini açıklayan firma, bugün Çin'de LG G6 için Oreo beta güncellemessini indirime sundu.

LGM-G600L, LGM-G600S, LGM-G600K, LGM-G600LR, LGM-G600SR, LGM-G600KR, LGM-G600LP, LGM-G600SP ve LGM-G600KP kod numaralı G6 sürümlerinin aldığı Oreo beta güncellemesi OTA üzerinden sunuluyor.

Android Oreo ile gelen API'ların çoğunu barındıran bu güncelleme ile sistemdeki performans sorunları düzeltiliyor ve yeni özellikler ekleniyor. Şimdilik 500 kişi tarafından test edilen bu güncellemenin 2018'in ilk çeyreğinde ülkemize de gelmesi bekleniyor.





Siz LG G6 Android Oreo beta güncellemesini indirdiniz mi?