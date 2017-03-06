Güney Koreli elektronik büyük LG, en son işletim sistemi (OS) ile akıllı telefon modellerinden ikisini de güncelleyecek.

LG, V10 için Android 7.0 ile işletim sistemini bu yılın ikinci yarısında ve üçüncü çeyrekte G4'te yükseltilmesini planlıyor. Nisan 2015'te piyasaya çıkan G4, OS'sını iki kez güncellemişti. V10 Ekim ayında piyasaya çıkmış bununla birlikte çıktığı günden bu yana iki güncelleme almıştı. LG, telefonların en son sürümle optimize edilmediğini söyleyerek güncellemeleri durdurma planlarını açıklamıştı.

Ancak LG, bu sene Barselona'daki İspanya Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) G6'yı tanıtıyor. Cihazın dahili Google Asistanı vardır; kullanıcılar hızlı cevaplar alabilir, günlük işleri yönetebilir, en iyi müzik ve videoların keyfini çıkarabilir ve G6'yı her zamankinden daha verimli bir şekilde kullanabilir.



LG V10 ve LG G4'e sahip olanlar için güncelleme hakkında LG, Kore Herald'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

V10 için Android 7.0 ile işletim sisteminin yükseltilmesini bu yılın ikinci yarısında ve üçüncü çeyrekte G4'te sunmayı planlıyoruz.



Açıkçası, V10 ve G4 sahipleri için orada iyi haberler var. Google Nugat'la birlikte Snapdragon 800 ve 801 yonga setlerine yönelik resmi desteği bırakırken, V10 ve G4'te kullanılan Snapdragon 808 hala destekleniyor. LG G4 ve LG V10, yılın üçüncü çeyreğinde Nougat güncellemesini alacak. LG, özellikle de sürüm 7.0'dan bahsediyor ve 7.1.1'den sonrasından değil.