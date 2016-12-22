LG CES 2017'e Özel 5 Model!

LG, Ocak ayı itibariyle başlayacak olan özel teknoloji etkinliğini kaçırmak istemezken bu etkinlikte 5 farklı modeliyle yer alacağını açıkladı. Yapılan açıklamalarda telefonların teknik detayları ile ilgili bilgiler öğrenildi. Bu yeni etkinlik için oldukça iddialı olduğu da gözlerden kaçmayan LG CES’te daha çok orta segmenti ön plana çıkaracak.

K Serisi Geliyor!

Orta segment serilerinden olan K serisiyle etkinliğe katılacak olan LG, K serisine ait K3, K4, K8, K10 ile birlikte Stylus 3 ile piyasaya girecek. Telefonlar ile ilgili en çok merak edilen teknik özellikler. Üstelik şimdi tüm cihazların teknik özellikleri de öğrenilmiş durumda.

LG K3 Teknik Özellikler

854 x 480 piksel 4.5 inç IPS ekran, Snapdragon 210 işlemci, Adreno 304 grafik işlemci, 1 GB RAM, 8 GB hafıza, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, 5 MP arka kamera, 2 MP ön kamera, 4G LTE bağlantı desteği, 2100 mAh batarya.

LG K4 Teknik Özellikler

54 x 480 piksel 5 inç IPS ekran, Snapdragon 210 işlemci, Adreno 304 grafik işlemci, 1 GB RAM, 8 GB hafıza, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, 5 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera, 4G LTE bağlantı desteği, 2500 mAh batarya.

LG K8 Teknik Özellikler

1280 x 720 piksel 5 inç IPS ekran, Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 grafik işlemci, 1.5 GB RAM, 16 GB hafıza, Android 7.0 Nougat, 13 arka kamera, 5 ön MP kamera, 4G LTE bağlantı desteği, 2500 mAh batarya.

LG K10 Teknik Özellikler

1280 x 720 piksel 5.3 inç IPS ekran, MediaTek MT6750 işlemci, Mali T860 grafik işlemci, 2 GB RAM, 16/32 GB hafıza, Android 7.0 Nougat, 13 arka kamera, 5 MP ön kamera, parmak izi sensörü, 4G LTE bağlantı desteği, 2800 mAh batarya.

LG Stylus 3 Teknik Özellikler

1280 x 720 piksel 5.7 inç IPS ekran, MediaTek MT6750 işlemci, Mali T860 grafik işlemci, 3 GB RAM, 16 GB hafıza, Android 7.0 Nougat, 13 arka kamera, 8 MP ön kamera, parmak izi sensörü, Stylus Pen, 4G LTE bağlantı desteği, 3200 mAh batarya.