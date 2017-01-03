LG 4K TVlerde yeni bir teknolojiye geçilirken artık televizynlar çok daha HDR'ye ve hıza sahip.

TV konusunda üst düzey görüntü kalitesi sözü veren LG, yeni televizyonlarında çıtayı oldukça yükseltiyor. 4K, HDR ve diğer tüm beklentileriniz artık LG tarafından karşılanabilecek.

2017 yılı için Super UHD TV alanında LG önemli bir atılım gerçekleştirdi. Üç model (SJ8000, SJ8500 ve SJ9500), daha iyi ve kesintisiz renkler vaat eden Nano Hücre LCD'ler olarak tanıtılırken, yapılan ilk tanıtımlarda dahi televizyonlar oldukça dikkat çekti. Yeni teknoloji aşırı ışık dalga boylarını emerek, istenmeyen renkleri kaldırıyor(yeşil ila mavi veya sarı gibi), solmayı önlüyor ve resmin canlandırmasındaki tüm detayları kaldırarak canlı ve daha kaliteli grafikler sunabiliyor.

Özel Teknolojiler Var!

LG, özel Technicolor Expert Mode ve Advanced HDR desteği ile hassasiyeti artırmak amacıyla Technicolor ile ortak bir çalışma yürütüyor. Üstelik TV’ler Dolby Vision, HDR10 ve Hybrid Log Gamma desteği ile birleştirildiğinde şu anda bir televizyondan alınabilecek maksimum performans ve görüntü kalitesi elde edilebiliyor.

Yeni TV'lerdeki webOS yazılımı bir devrim olarak görülmese de hız anlamında ciddi iyileştirmeler yapılmış durumda ve geçen senenin modellerine göre çok daha performanslı. Uzaktan kumanda üzerindeki bir Magic Link düğmesi, en sevdiğiniz içeriklere ulaşmanızı sağlıyor. Özelikle Amazon ve Netflix gibi servisleri kullanan kişiler artık tek bir tuşla LG TV’den özel servislere geçebilecek.