Fanatical hızlı tempolu ve çok beğenilen PC oyunu Lethal League'i kısa süreliğine bedava dağıtacak...

Fanatical; Windows, Mac veya Linux oyuncuları sınırlı sayıda ücretsiz Lethal League, 27 Ağustos 2014'te yayınlanan iki boyutlu bir dövüş oyunu ve Tema Reptile tarafından geliştirilmiştir.

Lethal League'in genel konsepti kapalı bir alanda birbirine karşı dört oyuncudan birini yenmeye çalışması üzerine kuruludur. Lethal League aynı zamanda geçen sene Mayıs ayında PlayStation 4 ve Xbox One içinde yayınlandı.

Lethal League'i ücretsiz olarak satın almak için yapmanız gereken Fanatical sitesine gidip Steam hesabınızı bağlamak ve Add to Cart demek sonrasında site sizi bir sonraki adıma yönlendirecek. Daha sonra size verilen Steam kodunu Steam üzerinden aktifleştirebileceksiniz ve oyun sonsuza kadar Steam kütüphanen,zde kalacak. Oyunun Steam normal fyatı ise 22 TL dir.

Siz Lethal League indidiniz mi?