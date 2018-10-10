Çinli üretici Lenovo taraınfan yeni telefon modeli Z5 Pro'da kullanacağı 4 kameralı modül internette görüldü...



Telefon kameraları günden güne gelişiyor ve minik yardımcılarımızda bulunan kamera sayısı da her geçen gün artıyor. İlk başta 2, 3 derken artık ana telefon kameraları 4 modülden oluşmaya başladı. Bu dört kameralı modülerden biri Lenovo tarafından duyuruldu.

Lenovo'nun önümüzdeki günlerde tanıtacağı Z5 Pro cep telefonunda kullanacağı 4 kameralı modül internete düştü. Telefonun bu modülü bu modülle çekilen örnek fotoğraflar da internete düştü. Paylaşılan fotğrafta 4 adet kamera olduğu net olarak görülüyor. Modül fotğrafı daha öncede Lenovo tarafından paylaşılmıştı.

4 kameraya sahip modülle ilgili net bir bilgi yok. Ancak kameralardan biri ana kamera işlevine sahipken, diğerinin 2X optik zoom sunması bekleniyor. Üçüncü model alan derinliği konusunda yardımcı olurken dördüncü modülün ise ne işe yarayacağı şimdilik bilinmiyor.

Lenovo Z5 Pro henüz resmi olarak tanıtılmadığı için hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Ancak bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre 6.5 inç QHD+ ekran, Snapdragon 845 işlemci, 6/8 GB RAM, 64-256 GB depolama ve 4000 mAh pil gibi özellikler yer alacak.