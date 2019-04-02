Lenovo'dan katlanabilir telefon!

Lenovo, dikey olarak katlanabilir telefon tasarımı için patent aldı.

02 Nisan 2019 18:40 Mobil

Eylül 2018’de, Lenovo, WIPO’da (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) patenti düşünüldüğünde katlanabilir bir akıllı telefon düşünerek patent aldı. İkincil bir ekrana sahip olduğu için Motorola'nın Razr akıllı telefonunu bir dereceye kadar benziyor.

Arkasında büyük bir menteşe vardır, esnek noktayı seçmenize izin verir, böylece onu yarıya veya neredeyse tamamen katlayabilirsiniz. Bu şekilde ekranın bir kısmı görünür ve kullanılabilir durumda kalır. Fikir, Sharp'ın geçen hafta gördüğümüz tasarımını hatırlatıyor.G örünüşe göre, çerçeveler öne bakan kamerayı ve kulaklığı normal sensörlerle birlikte alabilecek kadar büyüktür ve arka kısımda sadece bir kamera görülmektedir.

Tabii ki, bu sadece bir ön tasarım ve zamanın neler getireceğini bilemeyiz.

Peki siz Lenovo telefonlar için ne düşünüyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
Tüm yazıları
Gerçek bilgilerin kullanıcıları nasıl etkilediğini düşünen bir yazar, sizden biri fazla çay içer "yazar olmak kolaydır önemli olan güzel çay demlemektir" sözünün sahibesi
Önceki Haber Huawei P30 Pro rakip tanımıyor!
Sonraki Haber AnTuTu testinde Samsung geride kaldı!
 