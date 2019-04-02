Lenovo, dikey olarak katlanabilir telefon tasarımı için patent aldı.

Eylül 2018’de, Lenovo, WIPO’da (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) patenti düşünüldüğünde katlanabilir bir akıllı telefon düşünerek patent aldı. İkincil bir ekrana sahip olduğu için Motorola'nın Razr akıllı telefonunu bir dereceye kadar benziyor.

Arkasında büyük bir menteşe vardır, esnek noktayı seçmenize izin verir, böylece onu yarıya veya neredeyse tamamen katlayabilirsiniz. Bu şekilde ekranın bir kısmı görünür ve kullanılabilir durumda kalır. Fikir, Sharp'ın geçen hafta gördüğümüz tasarımını hatırlatıyor.G örünüşe göre, çerçeveler öne bakan kamerayı ve kulaklığı normal sensörlerle birlikte alabilecek kadar büyüktür ve arka kısımda sadece bir kamera görülmektedir.

Tabii ki, bu sadece bir ön tasarım ve zamanın neler getireceğini bilemeyiz.

Peki siz Lenovo telefonlar için ne düşünüyorsunuz?