Lenovo ZUK'tan Çerçevesiz Telefon!

Lenovo bugüne kadar pek çok farklı iş ortaklığını geliştirirken markanın dışında geliştirilen alt markalar ve iş ortakları mobil sektörde oldukça iddialı durumda. Yapılan son açıklamalarda özellikle ZUK tarafından yeni bir cihazın geliştirildiği belirtilirken yeni cihaz çerçevesiz ekranı ile dikkat çekti.

Yüksek Özellik, Düşük Fiyat!

Bu alanda özellikle farklı Çinli üreticileri tarafından daha önce de çeşitli projeler geliştirilirken önümüzdeki dönemlerde telefonların çerçevesiz bir şekilde piyasaya sunulması hemen hemen kesin. Firma tarafından üretimi gerçekleştirilen cihaz için teknik detaylara bakıldığında ise tasarımın yanı sıra güçlü donanımlar dikkat çekiyor. Bu özellikleriyle de telefon piyasada oldukça ilgi görebilir.

ZUK’un Yeni Modeli Kaç Para?

Açıklamalara göre piyasaya sunulacak telefonun etiket fiyatı 330 dolar olacak. Telefonun tanıtım sonrasında piyasaya çıkış süresi ise yaklaşık 1 ay ve 1 ay sonra sonra resmi satış kanalları üzerinden telefon satın alınabilecek. ZUK’un yeni cihazındaki önemli özellikler ise şöyle;

4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri

Dört çekirdekli 2,35 GHz’lik Snapdragon 821 işlemci

Adreno 530 grafik işlemci

3.100 mAh batarya

Android Nougat işletim sistemi

64 GB depolama alanı

13 megapiksel arka kamera

8 megapiksel ön kamera

Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi

Çift SIM kart desteği