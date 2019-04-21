23 Nisan'da tanıtılması beklenen Lenovo Z6 Pro bugün render olarak ortaya çıktı.

23 Nisan'da tanıtılmak üzere ayarlanan Lenovo Z6 Pro, canlı bir görüntüyle ortaya çıktı. Önceki sızıntılar Z6 Pro'ya çentiksiz bir ekran ve açılır bir selfie kamerasıyla geldiğini belirtti.

Bugün ortaya çıkan söylentiler ve spekülasyonlara son veriyor. Bu videoyla birlikte ekran içi parmak izi tarayıcısının varlığını da doğruluyor. Videoaya ek olarak şirket tarafından paylaşlan Z6 Pro'nun bazı kamera özelliklerine de bakıyoruz. Bunlar gerçekten harika görünüyor.

Ancak telefonun kamerasından doğrudan gelip gelmediklerini ve iyi görünmeleri adına donanımların nasıl kullanıldığı konusunda henüz net birşe yok. Lenovo, Z6 Pro'nun Snapdragon 855 SoC, 48MP birincil sensör ve 5G desteği ile geleceğini onayladı. Resmi web sitesi 4.000 mAh bataryayı onayladı. 23 Nisan'da paketini çıkarmaye hazırlanan Lenovo için heyecanlıyız.