Lenovo, piyasadaki alternatiflere yönelik yeni bir ürün geliştirdi. İşte Lenovo Smart Assistant ile ilgili detaylar.

Lenovo yaptığı son basın açıklamasında Smart Assistant'ı tanıttı. Lenovo'ya göre bu cihaz Amazon ile işbirliği içinde inşa edildi ve Alexa Echo servislerine sahip. Lenovo Smart Assistant gibi pek çok farklı alternatif özellikle 2016 yılında piyasada sıklıkla görülürken Lenovo Smart Assistant bu konuda çok daha başarılı ve alternatif özeliklere sahip. İstenilenleri gerçekleştirmek için sesli komutları bekleyen Lenovo Smart Assistant, takvim güncellemeleri alma, şarkı dinleme, liste oluşturma ve daha pek çok işlemi yapabilme kabiliyetine sahip.

Lenovo Smart Assistant Tasarımı

Alexa sesli servisleri barındıran Lenovo Smart Assistant, açık gümüş renkli bir üst bölüm, renkli bir alt kısım ve üstte kayan bir diskin olduğu bölümlerden oluşuyor. Özellikle silindir şeklindeki tasarımı da Lenovo Echo Smart Assistant’ı özel kılan detaylardan. Yankı iptali ve gürültü bastırma özelliğine sahip sekiz adet 360 derece mikrofon bulunan cihaz, böylece komutları net ve sorunsuz bir şekilde alabiliyor. Yaklaşık 20 metreden dahi komut algılayabilmesi belli bir merkeze koyulacak Lenovo Echo Smart Assistant’ın rahat bir şekilde kullanılmasını da sağlayacak.

Lenovo Smart Assistant Kaç Para Olacak?

Lenovo, Smart Assistant'ı, önümüzdeki Mayıs ayında 129.99 Dolardan başlayacak fiyatlar ile sunacak. Özellikle gelişmiş özelliklere sahip bir üst versiyonu ise 179.99 Dolar olarak rafta yerini alacak.