Lenovo ThinkPad Yeni Haliyle CES'e Geliyor!

Yeni Lenovo ThinkPad için yapılan açıklamada cihaz için pek çok önemli özellik hakkında bilgi alınırken aynı zamanda cihazın CES 2017’de tanıtılarak resmen satışa sürüleceği belirtildi. Bu açıdan önümüzdeki haftalar itibari ile tanıtılacak ürünler arasında ThinkPad de yer alacak.
Lenovo ThinkPad Özellikleri Neler?
2'si 1 arada konseptinde sunulacak cihazın en önemli özelliği dayanıklı olması. Bu açıdan zorlu şartlarda dahi cihazın sorunsuz bir şekilde kullanılması mümkün. Cihazda yer alan diğer teknik detaylar sise şöyle;
İşletim sistemi: Windows 10 Pro Signature Edition
Ekran: Touch ile 13,3 inç
Çözünürlük: 1,920 x 1,080
İşlemci: Yedinci nesil Intel Core
Bellek: 16GB'a kadar DDR4
Grafik: Intel HD Graphics 620
Depolama: 1 TB'a Kadar PCI Express NVMe SSD
Ses: Entegre stereo hoparlörler
Pil: 51 watt saatlik 6 hücreli (10 saate kadar)
Bağlantı: Kablosuz AC
Bluetooth 4.2
Bağlantı Noktaları: 1x HDMI
1x Şimşek 3
1x DisplayPort
2x USB 3.0
1x Mikrofon / kulaklık jakı
1x SD kart yuvası
Renkler: Gümüş veya Siyah
Diğer özellikler: Hassas dokunmatik yüzey
WiGig desteği
Parmak izi okuyucu
NFC
Boyut: 12.34 x 8.66 x 0.70 inç
Ağırlık: 3.17 liradan başlıyor
Başlangıç fiyatı: $ 1,264