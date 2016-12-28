Lenovo ThinkPad Yeni Haliyle CES'e Geliyor!

Yeni Lenovo ThinkPad için yapılan açıklamada cihaz için pek çok önemli özellik hakkında bilgi alınırken aynı zamanda cihazın CES 2017’de tanıtılarak resmen satışa sürüleceği belirtildi. Bu açıdan önümüzdeki haftalar itibari ile tanıtılacak ürünler arasında ThinkPad de yer alacak.

Lenovo ThinkPad Özellikleri Neler?

2'si 1 arada konseptinde sunulacak cihazın en önemli özelliği dayanıklı olması. Bu açıdan zorlu şartlarda dahi cihazın sorunsuz bir şekilde kullanılması mümkün. Cihazda yer alan diğer teknik detaylar sise şöyle;

İşletim sistemi: Windows 10 Pro Signature Edition

Ekran: Touch ile 13,3 inç

Çözünürlük: 1,920 x 1,080

İşlemci: Yedinci nesil Intel Core

Bellek: 16GB'a kadar DDR4

Grafik: Intel HD Graphics 620

Depolama: 1 TB'a Kadar PCI Express NVMe SSD

Ses: Entegre stereo hoparlörler

Pil: 51 watt saatlik 6 hücreli (10 saate kadar)

Bağlantı: Kablosuz AC

Bluetooth 4.2

Bağlantı Noktaları: 1x HDMI

1x Şimşek 3

1x DisplayPort

2x USB 3.0

1x Mikrofon / kulaklık jakı

1x SD kart yuvası

Renkler: Gümüş veya Siyah

Diğer özellikler: Hassas dokunmatik yüzey

WiGig desteği

Parmak izi okuyucu

NFC

Boyut: 12.34 x 8.66 x 0.70 inç

Ağırlık: 3.17 liradan başlıyor

Başlangıç ​​fiyatı: $ 1,264