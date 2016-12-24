Lenovo K6 Note Kutudan Çıkıyor!

K6 Note ile ilgili yapılan tanıtımı sonrasında piyasaya giriş yapan Lenovo, mobil sektörde de ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu. Telefon ile ilgili yapılan incelemelerde özellikle kutu içeriği merak edilirken, artık yeni model için tüm detaylar oldukça net.

Lenovo K6 Note Kutu İçeriğinde Neler Var?

Lenovo K6 Note için yapılan kutu açılış videolarından edindiğimiz bilgilere göre Lenovo K6 Note kutu içeriği şöyle;

Lenovo K6 Note akıllı telefon

SIM çıkarma aracı

Kulaklıklar

MicroUSB kablosu

Güç adaptörü (5.2V-2A)

Kullanım kılavuzu

Lenovo K6 Note Özellikleri Neler?

Lenovo K6 Not akıllı telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. Cihazın donanımlarında ise Octa-Core Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ve Adreno 505 GPU var. Depolama bölümünde 32GB dahili belleğe sahip 3GB / 4GB versiyonlar var. Ayrıca, microSD kart desteği ile depolama birimini 128GB'a kadar genişletebilirsiniz.

Kamerada çift LED flaşlı 8MP ön kamera ve 16MP arka kamera var. Bağlantı açısından, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS, 3.5mm ses girişi destekler.

Lenovo K6 Note Renkleri Neler?

Lenovo K6 Note, koyu gri, altın ve gümüş renk seçeneklerinde sunuluyor.