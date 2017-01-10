LeEco tarafından yapılan tanıtımlarda aksiyon kamerası paylaşıldı. İşte Liveman C1 ile ilgili detaylar.

Çinli firma giderek daha da popüler hale gelen hareketli kamera pazarına giriş yapmaya karar verdi. Sadece birkaç gün önce Xiaomi tarafından da benzer bir tanıtım yapılırken, LeEco açık bir şekilde Xiaomi ve pazardakilere meydan okuyarak Liveman C1 tanıtımını gerçekleştirdi.

Liveman C1 Özellikleri Neler?

LeEco'nun hareketli kamerası Liveman C1, 30fps'de 4K video çekebiliyor. Hareket algılandığında otomatik kaydı desteklemek için Liveman C1'de 16 MP'lik bir kamera sensörü, 140 derecelik görüş alanı ve bir G sensörü tercih edilmiş durumda. 1.8 inç dokunmatik ekran vizör görevi göreceği gibi pek çok ek özellik ve destek de Liveman C1 ile sunuluyor. Tanıtımda paylalşılan bilgilere göre yerleşik Wi-Fi, microSD kart yuvası, mikro HDMI bağlantı noktası ve 1,050 mAh batarya da Liveman C1 özellikleri arasında. 40 metre su altında dahi Liveman C1 çekimi destekliyor. Üstelik su geçirmez yapısıyla oldukça etkileyici olduğunu da gösteriyor.

Liveman C1 Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Liveman C1, 28 Ocak'ta Bahar Şenliği öncesinde Çin'de satışa sunulacak. Fiyat noktasında ise henüz konuyla ilgili detaylar paylaşılmadı. Fakat Liveman C1 için tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda yüksek bir etiket fiyatının belirlenmesi bekleniyor.