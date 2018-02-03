Guatemala'da toprak altında 60 bin ev ortaya çıktı...

Guatemala'nın Paten bölgesinde lazer teknolojisi kullanılarak bulunan yerleşimde evler saraylar, yüksetilmiş yollar ve savunma hatlarının bulunduğu açıklandı. araştırmacılar, 2100 kilometrekareyi bulan şehri haritalandırdılar.

Araştırmacılar, 60 bin evin bulunduğu gizli şehirde en az bir milyondan fazla insanın yaşadığını tahmin ediyor.

National Geographic, keşifte kullanılan Lidar lazer teknolojisinin arkelojide bir devrim olduğunu ve gerçekten de çok kullanışlı olduğunu belirtiyor. Bir çok arkeolog Lida teknolojisinin bir sihir olarak tanımlarken Lidar'ın neredeyse çıplak gözle görünmeyen şeyleri ortaya çıkardığı söyleniyor.