Kuzey Kore değil yaptırımları YouTube uyguluyor!

Sıkı kurallarıyla ve yasaklarıyla her zaman gündeme gelen Kuzey Kore'ye yasaklama haberi bu kez Youtube'dan geldi. Genelde YouTube yasaklanıyordu ancak bu kez Youtube yasakladı.. Teknoloji gündemini takip edenler bilir 2 ay önce Kim Jong-Un yönetimindeki ülkenin YouTube kanalında propaganda yapması sebebiyle kanal kapatılmıştı.

Yasaklar ülkesi olarak anılan gizemli ülke Kuzey Kore'de tüm haberler aynı kaynaktan çıkıyor hatta öyle ki radyoların bile yurtdışından gelen yayınları saptamayacağı şekilde üretildiği ülkeden tek bir ses çıkıyor. Kim Jong-Un yönetimindeki ülkede internetin akıbeti merak ediliyor.

Bizim hayatımıza fazlasıyla girmeyi başaran bir internet dünyasından bahsediyoruz. Bizim için durum başka olabilir ancak Kuzey Kore'de 25 milyon kişinin internetin ne olduğu hakkında fikri dahi yok. Kuzey Kore'de geniş bant uygulamasına 2010 yılında geçiş yapıldı. Yani internet kullanımını sadece ülkedeki yabancılar, uluslararası kuruluşlar ve devlet dairelerinde kullanıma sunuldu. Bu yıllarda elbette sınırlı kişiler tarafından ineternete giriş yasak olduğu için sansür yer almıyordu.

Ülkede bulunan yabancılar da bu hizmetten yararlanmak için 50 MB için 10 Euro ödüyor. Yıl olmuş kaç Kuzey Kore'nin yaptığına bak! Son yıllarda baktılar olmuyor internet erişimini ülkenin önce gelen üniversitelerinde kullanıma açtılar.

Anlayacağınız interneti seviyorsanız ve eğer Kuzey Kore'de değilseniz cennettesiniz!

Youtube son günlerde aldığı eleştiri oklarına bir yenisini eklemeyi göze alarak Kuzey Kore'de üretilen içerikleri kapatma kararı aldı. Son dönemlerde YouTube dünyası bir hayli tartışmaya açık. Siyasi problemler sebebiyle Kuzey Koreli içerik üreticileri sorun yaşamaya devam ediyor. YouTube'un sebepsiz yere Kuzey Koreli kanal içeriklerini birer ikişer kapattığı iddiası da her geçen gün artıyorr.

Google yada Youtube tarafından nasıl bir karar alındığı tam olarak bilinmiyor ama muhtemelen Kim Jong-Un'un tutumu sebebiyle Kuzey Kore ve ABD'da gerilim yaşanmaması adına böyle bir adım atmış olabilir.

Peki siz Youtube'un Kuzey Kore üzerindeki tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz?