Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bitcoin gibi kripto paraların ülkemizde yasal olup olmadığına açıklık getirdi...

Son zamanlarda büyük sükse yaratan Bitcoin, Onecoin, Ethereum, Dash, Steem, Lisk ve Emercoin gibi kripto paralar ülkelerin denetiminde olmadığı için büyük tepki almıştı.

Kötü amaçlı kişilerin izlenmemek için tecih ettiği kripto para çeşitleri için maalesef hiçbir kurum bir düzenleme getiremiyor. Bu süre zarfında kripto paraların yasal olup olmadığı tartışmaları başladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kripto paraların yasal olup olmadığı tartışmalarına bugün son verdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; “Kripto paralara ilişkin biz, en son Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bu konuyu ele aldık, bir çalışma grubu oluşturduk, kripto para konusunu incelemeye aldık. Bahsedilen bu para birimleri Türkiye'de legal değil, legal altyapısı yok. Para basmak devletin işi.” açıklamasını yaparak kripto paraların Türkiye'de yasal olmadığını açıkladı.