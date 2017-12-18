Kredi kartı sahiplerinin yıl bitmeden birikmiş puanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. işte Detaylar...

Kredi kartınızla bütün sene alışveriş yaptınız. Yaptığınız alışverişlerden kazandığınız puanları kullandınız mı? Eğer kartınızda bulunan puanları kullanmadıysanız 2018 yılına girmeden kullanmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde puanlarınız sıfırlanabilir.

Tüketiciler Derneği tarafından yapılan bu uyarıda, “puanlarınızın kullanım süresi dolmadan kullanın” uyarısı yapıldı. Tüketiciler Derneği(TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük tarafından yapılan açıklamayla, biriken puanların para karşılığını bulması için kazanıldığı yıl içerisinde kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde bu puanlar silinebiliyor.

Puan kazanarak, yüksek paralar vererek satın aldığımız ürünlerde küçük de olsa bir heyecan yaşamamızı sağlayan bu bankalar, puanlar için “kullanım süresi” sunuyor. Eğer sizin de kartınızda birikmiş puanlarınız varsa, vakit kaybetmeden bu puanları faydalı bir şeye harcamanızı öneriyorum. Bu akaryakıt, yiyecek veya ihtiyacınız olan bir eşya olabilir. Mesela, ben bu olayı duyar duymaz hızlıca Yemek Sepeti’ne başvurdum.

Küçük bankaların bu konuda bilgi vermediği, halbuki banka ve mağazaların puanların süresi hakkında bilgi vermesi gerektiği açıklandı. Biz de TÜDER’in yaptığı bu hatırlatmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Umarım puanlarınızı boşa gitmeden harcayabilirsiniz.



Siz Kredi kartınızdaki puanları kullandınız mı?