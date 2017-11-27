İlk canlı klon Dolly'nin ölüm nedeni yıllardır klon olmasıdan dolayı biliniyordu, bakın neden ölmüş...

Koyun Dolly, klonlandığı yıl 1996'dan beri biyo-teknoloji büyük adımlarla ilerliyor. 2003 yılında, yedi yaşında ölen Dolly, erken ölüm nedenin klon olması tahmin ediliyordu. Fakat yapılan yeni araştırmalar sonucunda bu yüzden ölmediği ortaya çıktı. Koyunlar nerdeyse 10-12 sene arasında yaşıyorlar.

Dolly, yedi yaşından önce öldüğünde bilim adamları, erken ölümün ve erken başlangıç sebebinin hayvan klonlamasıla alakalı olduğunu düşünüyordu. Daha sonrasında Dolly'nin klonlama sonucunda öldüğü kabul edilmişti. Yayınlanan yeni araştırma Dolly'nin sağlıkla ilgili sorunlarının klonlama olmadığının ve Dolly'nin yıpranmış eklemlerinin normal olduğunu ortaya çıkardı.

Biyologlar, Dolly ile aynı klonal hattan klonlanan koyunlar üzerinde yapılan bir çalışmanın ardından, geçen yıl bu durumdan şüphelenmeye başladılar. Nottingham Dollies olarak bilinen bu hayvanların incelenmesi, bu klonların normal yaşlandığını ve Dolly'nin bir çeşit anomali olduğunu ileri sürdü.