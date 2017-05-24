Pro Evolution Soccer 2017 uyumlu Android akıllı telefonlarda ve tabletlerde indirilebilir. Konami, Salı günü başlayan oyunun dünya çapındaki tanıtımını tamamlamıştı

Uzun bir bekleyişten sonra iOS ve Android için indirilebilir durumda olan oyun geçtiğimiz aylarda belirli bölgeler için indirmeye sunulmuştu. Android cihazlar için PES 2017 oyunu 1.31 GB gibi yüksek bir boyutta olduğu için Google, kullanıcıların indirme işlemini Wi-Fi aracılığıyla yapılmasını öneriyor. Bununla birlikte iOS'taki boyutu ise 1.59 GB Android'te Lollipop 5.0 üzeri iOS'ta ve iOS 9 ve üzeri sürümleri destekleyen oyun için eper telefonunuzda boş alan yoksa temizlik yapmanızı tavsiye ediyorum.

Pro Evolution Soccer (PES) 2017, uyumlu Android akıllı telefonlarda ve tabletlerde indirilebilir çünkü Konami, Salı günü başlayan oyunun dünya çapındaki tanıtımını tamamlamıştı.Daha önce açıklanan Japon şirketinin yaptığı gibi, Google Play Store'da oyuna önceden kayıt yaptıran oyuncular, FC Barcelona'dan Silver veya daha yüksek bir dereceye sahip bir SP Agent almaya hak kazanırlar.

En son PES mobil oyununu oynamak için ilginizi önceden tescil ettirdiyseniz bonusu bonusunuzu indirdikten sonra 23 Ağustos'a kadar öğretmenini tamamlayarak ödeyebilirsiniz, ancak ücretsiz SP Agent kartı 22 Eylül'e kadar açılacaktır. Beklendiği gibi, ön kayıt bonusu tek bir Google hesabı başına bir SP Temsilcisi ile sınırlıdır.

Konami, oyunla ilgili olarak, PES 2017'nin şu anda Android oyuncularından gelen ve Google Play Store'da ortalama 4.6 yıldızla derecelendirilen bir tepki aldığından, mobil çabalarını önceki yıllara oranla artıyor gibi görünüyor. PES mobil serisi, bir süredir yıllık olarak güncellenmedi ancak gelecekte Japon şirketin franchise'ı kapsamlı, çok oyunculu odaklı bir unvanla canlandırmayı başardığı için değişebilir. PES 2017, kısmen yerel dosyaların 1.31GB boyutunda olması ve neredeyse her öğenin büyüklüğü nedeniyle önemli miktarda veri kullanmadığı halde, bazı oyuncular için bir sorun olabilir, sabit bir İnternet bağlantısı gerektirir.

Android için PES 2017 ücretsiz olarak indirmek için buraya TIKLAYIN.

iPhone ve iPad için PES 2017 ücretsiz olarak indirmek için buraya TIKLAYIN.