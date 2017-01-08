Klasik tasarımı ile BlackBerry yeniden mobil sektöre giriş yaptı. İşte yeni detaylar ve CES 2017den gelen haberler.

BlackBerry için yeni bir dönem yeni başlıyor olsa da, bugünün BlackBerry'si sadece birkaç yıl önce tanıdığımız şirketten çok farklı bir noktada değil. Üstelik bugüne kadar sunulan cihazlarda TCL’nin de katkısı vardı ve bu bakımdan yeni sunulan cihaz çok büyük farklar içermiyor.

Yeni BlackBerry Dönemi Başladı!

BlackBerry'nin donanım üretimini Alcatel telefonlarının arkasındaki ana şirket olan Çinli şirket TCL'ye devrettikten sonra BlackBerry için yeni bir dönem resmen başladı. Üstelik şirket CES 2017 dahilinde tanıtımlarını yaparak BlackBerry için mobil sektörde yeni bir atılım gerçekleştirdi. Çoğu kişi bilmese de zaten BlackBerry DTEK50 ve DTEK60'ın arkasındaki en önemli güç BlackBerry’nin eski ekibi değil, TCL idi.

Yeni BlackBerry Mercury Nasıl?

BlackBerry Mercury modelinde ilk dikkat çeken QWERTY klavyesi. Fakat önceki serilere ve modellere göre klavye çok daha akıcı. Bu bakımdan klavye ile yazı yazmak ve hızlı bir kullanım sağlayabilmek çok daha kolay.

Üst kısımda, metal çerçeve ile gümüş renklerin hoş bir uyumu sağlanmış. Arkada bir dokulu arka yüz, kavrama konusunda kullanıcılara yardımcı oluyor.

Android 7.0 Nougat ile gelen telefon, işletim sistemi konusunda yenilik getiriyor. Bu bakımdan BlackBerry Mercury modelinin önceki BlackBerry modellerine göre çok daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Bakalım piyasada ne kadar bir satış gerçekleştirilecek.