Killer is Dead, Humble Bundle'da bir süreliğine ücretsiz...

Bilindiği üzere sürekli yaptığı büyük indirimler ve ücretsiz olarak sunduğu oyunlarla günceme gelen Humble Bundle yine bir kampanya ile karşımızda. Şimdi size Humble Bundle'ın ücretsiz olarak verdiği güzel bir oyunun müjdesini veriyoruz. Oyunu bir kere kütüphanenize eklediğinizde sonsuza kadar sizin olacak.

Steam'de şu anda 31 TL'ye satışa sunulan Killer Is Dead, Humble Bundle aracılığı ile ücretsiz oldu. Ücretsiz olarak alacağınız oyunu kütüphanenize ekleyerek olağanüstü güzellikte oyunun sahibi olacaksınız. Killer is Dead 2014 tarihinde çıkan bir oyun aksiyon temasına sahip. Çizgi film tarzı grafikleri ve bol bol kan gördüğümüz oyun, Steam üzerinde indirimsizken 31 TL. Oyunu ücretsiz olarak Steam kütüphanenize eklemek için bu linkten oyunun Humble Bundle sayfasına ulaşabilirsiniz.





Siz Humble Bundle kampanyalarından faydalanıyor musunuz?