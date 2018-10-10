Kia, elektrik sisteminden yangın çıkma olassılığı sebebiyle Niro model 27 bin hibrit aracını geri çağırma kararı aldı...



Güney Kore'nin otomobil devlerinden biri olan Kia, elektrik sisteminden yangın çıkma olasılığı sebebiyle Niro model 27 bin Hibrit aracını geri çağırma kararı aldı.

Bütün araçlar 1 Aralık 2016 ve 11 Eylül 2017 tarihlerinde üretilmiş olan Niro araçları geri çağırdı. Kia, 27 binden fazla araç çağırmış olmasına rağmen problemli araçların oranını yüzde 1'den de az olacağını tahmin ediyor. Genede güvenlik nedeniyle böyle bir adım attıkları için tebrik etmek gerekir.

Araçlarda oluşabilecek sorunun güç rölesi düzeneğinden kaynaklandığından gelen bilgiler arasında. Ana rölenin kontakları arasında geniş bir bağlantıya sahip olmaması nedeniyle devrenin direncini arttırıyor ve ısı oluşabilmesine neden oluyor. Bu da yangın çıkma ihtimalini arttırıyor.

Sorun aracın panelinde bir uyarı ışığının yanmasına veya aracın çalışmamasına da neden olabiliyor. Peki bu sorun nasıl çözümlenecek? İlk seçenek olarak teknisyenler; Eğer güç rölesi ısı kaynaklı bir hasar oluşumu göstermezse bayi yalnızca ana röleyi değiştirecek. Eğer ısı kaynaklı bir hasar oluşursa da tüm güç rölesi düzeneği değiştirilecek.

Tüm bu değişim masrafları tabii ki de firma tarafından sağlanacak. Yani şoförün cebinden herhangi bir ücret çıkmış olmayacak. Şüphelenen araçlar ile ilgili olarak araştırma yürüten Kia, bu tarihler arasında araç satın alımı gerçekleştiren sürücülere bir bildirim yollayacak.