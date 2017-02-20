Bildiğiniz üzere Kaspersky antivirüs yazılımları konusunda adından sıkça söz ettiren güçlü bir hizmet. Kaspersky'ın kurucusu Türkiye hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Popüler antivirüs yazılım programı Kaspersky'in kurucusundan Türkiye yorumu. Siber savaşlar ile ilgili Türkiye'nin durumunu konuştu. Yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin adından fazla söz etmesi dikkat çekti. Siber saldırılardan korunmak adına en çok kullanılan programlardan biri olan Kaspersky günümüzün savaşları olan siber hakkında bilgi verdi.

Bununla birlikte siber suçların dünya ekonomisine verdiği zarardan bahsetti. Bu ciddi bir rakamdı. Artık profesyonel olarak hacker'ların hareket ettiğini ve onlarla uğraşmanın her geçen gün zor olduğunun altını çizdi. Siber savaşların henüz başlamadığını ancak Türkiye'nin siber saldırılara etkisi hakkında bazı açıklamalar da bulundu.

Türkiye'nin siber saldırılarda başrol olduğunu belirten CEO, Türkçe'nin siber savaşlar esnasında fazla konuşulan dillerden birisi olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Ayrıca Kaspersky'in CEOSU Eugene Kaspersky, ünlü hacker ve yazılım mühendislerinin de Türkiye'de olduğunu vurguladı. Bu nedenle Türkiye'nin gelişmiş ülkeler ile yarışabilecek düzeyde olduğununn altını çizdi.

Geçen yıl ülkemizde yaşanan elektrik kesintisi hakkında ise bu olayın siber saldırılarla bağlantılı olmadığını belirtti. Türkiye'nin siber güvenlik konusunda daha fazla çalışması gerektiğini belirten Kaspersky, bu konuda devlete çağrıda bulundu. Ülkemizde 3 ofisi ve 20 çalışanı bulunuyor.

Peki siz Kaspersky'in CEO'sunun yaptığı açıklamalar için ne düşünüyorsunuz?