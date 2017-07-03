Rus hükümeti ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen Kaspersky böyle birşey olmadığını kanıtlamak için kodlarını ABD'ye gösterecek.

Rus hükümeti ile bağlantısı bulunmadığını ABD'ye ispat etmekte kararlı olan Kaspersky, dürüst olduğunu kanıtlamak istiyor. Rus hükümeti ile birlikte çalıştığına dair endişeler sürerken firma ABD ile anlaşmalarının riske girmesi üzerine harekete geçti. Antivirüs devi Kaspersky Lab, ABD'den kazandığı paranın kaynağının kesilmesinin istemiyor. Bu nedenle ABD'ye dürüst olduğunu kanıtlamak için gerçekçi bir teklifte bulundu.

Bunun beraberinde Kaspersky Lab'in kurucusu olan Eugene Kaspersky, AP'ye yapmış olduğu açıklama ile birlikte Rus casusları için trojanlık görevini üstenmediklerini ispat etmek adına kaynak kodlarını ABD'ye açıklayabileceklerini açıkladı. ABD'de meclis önünde şahitlik yapmak için Kaspersky, hazırda bulunuyor.

Dürüst olduğunu kanıtlamak adına her şeyi açıklayabileceklerini belirten yönetici bazı hükümetleri işareet ederek kendilerine baskı uyguladığını bununla birlikte bu ülkelerin hangisi olduğunu söylemeden Kaspersky'i karanlık tarafa itmeye çalıştıklarını da vurguladı. Firmaya gelen taleplere boyun eğmediklerini açıklayan Kaspersky, ayrıca bazı çalışanlarının Rus istihbarat şefleri olduğunu da kabul etti.

Konumunu şuana kadar kötüye kullanmayan Kaspersky'ın böyle bir potansiyel durumu ile ABD'li politikacaları endişelendirdi. ABD yönetiminin kafasını kurcalayan durumları Kaspersky açıklamaya hazır. Hali hazırdaki enişedeler Kaspersky'ın şuan yapmakta olduklarından çok gelecekte yapabilecekleri üzerinde.

Peki siz Kaspersky'in bu adımı için ne düşünüyorsunuz?