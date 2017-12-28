Ünlü yemek zinciri KasapDöner, kripto para birimi Bitcoin ile özeme uygulamasını 2018'de kullanmaya başlayacak...

KasapDöner, 2018 yılında dijital para birimi olan Bitcoin'i bütün şubelerinde ödeme yöntemlerinden biri olarak müşterilerine sunmaya başlayacak.

Türkiye'de yıllarca en iyi hizmeti verdiklerini aktaran Şirketin Genel Müdürü Bahar Özürün, "Bunun yanında teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. iPadlar ilk çıktığında tüm şubelerimizde iPad vardı. Şimdi ise dijital para birimi Bitcoin’i tüm şubelerimizde kullanarak isteyen misafirlerimizin ödemelerini bu yol ile yapmalarını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

KasapDöner'in bu uygulaması ülkemizde ilk olma özelliğine sahip olacak. Özürün "Enflasyon riski düşük, kullanımı basit para transfer işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçeceğimiz için çok mutluyuz dedi.



Siz KasapDöner'in kripto paraya geçiş yapması hakkında ne düşünüyorsunuz?